Isaac Kimeli réussit le chrono olympique pour ses débuts sur 10.000 mètres

Isaac Kimeli a remporté, mardi, le 10.000 mètres au meeting d'athlétisme de Stockholm. Il a débuté sur cette distance en 27:22.70, bien en-dessous du temps limite pour les Jeux Olympiques, fixé à 27:28.00.

Au niveau belge, Kimeli réalise le deuxième chrono de tous les temps. Seul Mohammed Mourhit (26:52.30) a été plus rapide. Kimeli devance donc notamment Vincent Rousseau (27:23.18) et Bashir Abdi (27:36.40). Et au niveau européen, il s'installe à la 14e place de tous les temps.

Kimeli était déjà sûr de parciper aux Jeux sur 5.000 mètres.

Robin Hendrix, partenaire d'entraînement de Kimeli dans le groupe de Tim Moriau, s'est classé neuvième en 28:30.58.