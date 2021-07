Inondations, Remco Evenepoel apporte son soutien aux sinistrés : "On fera le maximum aux jeux pour vous prouver que vous n’êtes pas seuls"

Ce 20 juillet est synonyme de deuil national en Belgique en hommage à toutes les victimes des inondations qui ont touché le pays la semaine dernière. Si la délégation olympique a respecté une minute de silence à 9h ce matin à Tokyo, Remco Evenepoel a tenu à adresser quelques mots à la population belge :

"Chers Belges, par cette vidéo je veux dire que je suis vraiment derrière vous et que vous êtes dans mes pensées. J’ai suivi les nouvelles sur les réseaux sociaux. C’est vraiment triste de voir la situation et comment cela s’est passé. Je voulais vraiment vous dire que vous êtes dans mes pensées et que je vous supporte au maximum. Ici aux Jeux on fera le maximum, pour vous, pour vous prouver que vous n’êtes pas seuls".

Le coureur de Deceuninck – Quick-Step participera à la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo ce samedi en compagnie de Wout van Aert, Greg Van Avermaet et Tiesj Benoot.