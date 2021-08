Hansle Parchment, le champion olympique du 110m haies qui a failli manquer sa 1/2 finale

Neuf ans après sa médaille de bronze aux JO de Londres, Hansle Parchment a décroché l’or olympique à Tokyo dans un chrono de 13.04 sur 110 m haies. Une médaille qu’il aurait pu louper sans l’aide d’une bénévole.

Tout tient à peu de chose, surtout aux Jeux olympiques. En se trompant de bus qui l’emmenait vers le centre aquatique plutôt que vers la piste d’athlétisme, Hansle Parchment a failli louper sa course.

Mais grâce à une bénévole japonaise qui lui a donné de l’argent pour prendre le taxi, Hansle a pu se rendre in extremis au stade olympique de Tokyo pour disputer sa demi-finale du 110 m haies. Et par la suite remporter le titre olympique. "J’ai vu cette volontaire et j’ai dû mendier… et elle m’a donné de l’argent pour prendre un taxi. Et c’est ainsi que j’ai pu me rendre sur la piste d’échauffement du stade et avec suffisamment de temps pour m’échauffer et me préparer" explique-t-il dans une vidéo qu’il a posté sur son compte Instagram.

Du coup, le sprinter jamaïquain a également tenu à remercier sa sauveuse en la retrouvant. "Vous avez joué un rôle déterminant dans ma participation à la finale ce jour-là", a-t-il déclaré après l’avoir localisée. Le sprinter en a profité pour lui rembourser l’argent prêté, lui montrer sa médaille d’or, prendre une photo avec elle et lui offrir un polo officiel de sa délégation.

Mais ce n’est pas tout, la bénévole a également été remerciée par les politiciens jamaïquains et a été invitée par le ministre du Tourisme du pays pour visiter l’île des Caraïbes. Comme quoi, la magie des Jeux a encore opéré.