Forfait pour l'Euro, Nina Derwael a choisi la prudence : "Je risquais d'aggraver ma blessure"

Blessée au pied, Nina Derwael a été contrainte de faire une croix sur les championnats d'Europe de gymnastique, prévus du 21 au 25 avril à Bâle en Suisse. "C'est une décision difficile mais réfléchie en vue des Jeux Olympiques", a déclaré la sportive belge mardi en conférence de presse.

À l'arrêt depuis trois semaines à cause d'une déchirure au niveau du gros orteil du pied gauche, la double championne du monde et d'Europe aux barres asymétriques n'a pas voulu prendre le risque de compromettre sa participation aux Jeux Olympiques cet été.

"Si je reprenais trop vite, les kinés m'ont dit je pouvais risquer une rechute ou d'aggraver ma blessure", a précisé Nina Derwael. "La blessure n'est pas grave et n'aura pas d'incidence sur la suite de ma saison. L'Euro arrive un peu trop vite et je ne voulais simplement pas forcer et prendre de risque."

Un an sans compétition...

Après un an sans compétition à cause de la pandémie de coronavirus, la Limbourgeoise devra encore s'armer de patience avant de pouvoir revenir. "Je ne me fais pas trop de souci, ce n'est pas la première fois que j'ai une petite blessure", a-t-elle assuré. "J'ai décidé de participer à une manche de la Coupe du monde à Osijek en Croatie le 10 juin. Il y aura aussi le Flanders International Team Challenge pour me préparer pour les Jeux Olympiques."