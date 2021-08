Florent van Aubel : "Shane Mcleod est fantastique, c’est le meilleur coach que j’ai eu dans ma vie"

Ils ont été grands, très grands, et ils sont désormais montés sur la plus haute marche d’un podium olympique. Après leur victoire en finale hier, les hockeyeurs belges ont fêté le dernier titre qui leur manquait.

"C’est un sentiment de dingue" s’est exprimé Florent van Aubel. "Maintenant on doit un peu se calmer et se rendre compte de ce qu’on a fait. Mais c’est vrai, c’est quelque chose d’incroyable. Ça fait 5 ans, qu’on dit qu’on veut gagner cette médaille d’or."

À la fin de ce match, le joueur a surtout tenu à mettre en avant son entraîneur, Shane McLeod, qui a disputé son dernier match à la tête des Red Lions. "C’est le meilleur coach que j’ai eu dans ma vie. C’est un gars incroyable qui a repris cette équipe il y a cinq ans et qui en a fait quelque chose de fantastique. Il va partir pendant un an et puis peut-être qu’il va revenir. Je ne sais pas exactement ce qu’il veut faire, mais c’est un architecte qui a fait ce que cette équipe est devenue. Ce mec est juste fantastique."

Les hockeyeurs belges vont désormais pouvoir se détendre, ils sont toutefois attendus à Bruxelles ce samedi pour défiler. "On va décompresser ensemble. Tout ça, c’est le fruit d’un travail de toute une équipe, de tout un staff. On verra ce qui va se passer. On va d’abord se pincer dans les bras pour se rendre compte de cette prestation."