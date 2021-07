Fanny Lecluyse après sa finale : "Je suis contente de faire partie des Belges qui ont disputé une finale aux Jeux"

Fanny Lecluyse après la finale du 200 m brasse : "Je suis contente de faire partie des meilleurs... Fanny Lecluyse a terminé 8e de la finale du 200 m brasse remportée par Tatjana Schoenmaker. Un rêve qui se réalise pour la Belge qui disputait sa dernière course olympique. C’est une Fanny Lecluyse heureuse qui s’est présentée à notre micro à l’issue de sa 8e place du 200 m brasse. "Je suis très heureuse d’avoir pu atteindre mon objectif avec cette finale. J’avais en tête de faire mon meilleur temps, ça aurait été la cerise sur le gâteau. J’ai donc essayé d’aller à fond dès le début, mais les 50 derniers mètres étaient difficiles. C’est là que j’ai perdu du temps. Mais faire une finale au Jeux, c’est unique et je suis très heureuse." Une finale que Fanny a disputée sans la moindre pression et qui l’a fait rentrer au panthéon de la natation belge comme elle l’ajoute : "J’ai fait ma course, sans m’occuper des autres et sans pression. Je n’avais pas de pression, ça allait bien à l’échauffement et j’étais motivée. Même si ce n’est pas le temps espéré, c’est quand même un très grand rêve qui s’est réalisé pour moi de rentrer en finale. Je suis contente de faire partie des meilleurs Belges qui ont disputé une finale aux Jeux." Si c’était sa dernière course aux Jeux Olympiques, Fanny n’arrête pas pour autant de nager : "Comme c’était la dernière, je me suis qu’il fallait tout donner." Une carrière qui devrait continuer, notamment jusqu’au championnat du monde en petit bassin à Paris ou Fanny pourrait changer de discipline et s’essayer aux 4x100m 4 nages comme l’a signalé son coach après la finale.