Evenepoel : "Je ferai tout pour être au top de ma forme à Tokyo en 2021"

Remco Evenepoel était l’un des Belges les plus attendus à Tokyo l’été prochain. Candidat au podium dans le contre-la-montre, le prodige de Schepdaal pouvait aussi briller dans une course en ligne très vallonnée. Il avait fait de ces JO, un objectif.



"Bien sûr que c’est dommage de se rendre compte que toute ta préparation hivernale s’envole en fumée. Tu as travaillé dur, l’objectif se rapproche de plus en plus. Tu es de plus en plus en forme, plus fit. Mais le plus important est que tout le monde soit à nouveau en bonne santé. Ce qui se passe pour le moment est fou. Le monde est à l’arrêt. C’était donc la seule bonne décision à prendre".



Mais le report des JO ne change pas grand-chose pour le coureur de Deceuninck-Quick Step. A 20 ans, il a tout l’avenir devant lui. Il sera même sans doute encore plus fort en 2021. "Je me préparerais à nouveau. J’ai un an de plus pour me développer, pour devenir plus fort, prendre plus d’expérience. Je ferai tout pour être au top de ma forme en 2021. Dès que les courses reprendront, le Wolfpack sera là. Et si les Jeux ont lieu, je serai là. Je vous le promets".