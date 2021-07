Étoiles dans les yeux et ambition chez les Belgian Cats après la cérémonie : "On est enfin des vraies olympiennes"

Alors qu'elles disputent leur tout premier match de ces Jeux Olympiques mardi contre l'Australie, les Belgian Cats avaient l'occasion de s'imprégner de l'ambiance olympique en participant à une cérémonie d'ouverture sans public mais ô combien symbolique. C'est donc avec des étoiles dans les yeux et une ambition maintes fois réaffirmée qu'elles se sont présentées au micro de David Bertrand.

"C'était un rêve et c'est enfin devenu réalité. C'est inoubliable. On était au courant qu'il n'y aurait pas de public, c'était une chance d'y être malgré tout. On a vécu le moment présent, il y avait beaucoup d'émotion. Maintenant, place au sport, on a hâte d'entamer ces JO" expliquait Marjorie Carpréaux.

Un sentiment partagé par sa coéquipière et star des Belgian Cats, Emma Meesseman : "Cette cérémonie symbolisait le début, mais maintenant notre rêve commence vraiment. On est enfin des vraies olympiennes. On a juste profité de cette cérémonie. Mais s'il y a un entraînement dès maintenant, je suis prête (rires)."