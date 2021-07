Eliott Crestan, heureux de sa qualif en demi-finale du 800m : "Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit"

Eliott Crestan s'est qualifié pour les demi-finales du 800m aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour sa première participation à une Olympiade, le Namurois s'est surpassé pour passer une nouvelle étape dans sa carrière. "Si je passais un tour ici, c'était exceptionnel", a-t-il réagi à notre micro. "Le but de ma course, c'était de se mettre rapidement à l'avant et de tenir. Si je craquais, tant pis. On avait préparé des séances plus courtes mais plus intensives récemment pour préparer le finish de la course." Crestan n'a pas caché son excitation à la veille de la course. "Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit tellement j'étais stressé, je devenais fou ! Je ne réalise pas vraiment la performance, j'étais un peu émerveillé, mais je suis content", conclut celui qui ira disputer sa demi-finale sans aucune pression. "J'aurai des fous en face de moi !", rigole-t-il.

