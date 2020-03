Dopage : l'athlétisme mondial attentif au sort des Russes aux JO de Tokyo

Après une seule athlète à Rio, aucun Russe à Tokyo ? Le Conseil de la Fédération internationale d’athlétisme planche sur cette possibilité ces 11 et 12 mars à Monaco, entre la pression mise par son unité d’intégrité et les récents changements au sommet des institutions russes.

A Rio, en 2016, seule la sauteuse en longueur Darya Klishina avait pu fouler la piste. L’athlétisme pourrait cette fois n’accepter aucun athlète russe à Tokyo, allant plus loin que l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui a banni la Russie des grandes compétitions en laissant la possibilité à des sportifs jugés irréprochables de concourir sous drapeau neutre.

En effet, le processus permettant à des athlètes triés sur le volet de participer aux compétitions hors de Russie est gelé depuis novembre et l’affaire Lysenko, qui ressemble au scandale de trop pour l’athlétisme russe.

La Fédération russe d’athlétisme (Rusaf) est accusée d’avoir fourni de faux documents pour permettre au vice-champion du monde de hauteur 2017, Danil Lysenko, d’échapper à une sanction pour manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles inopinés.

Un dossier qui a réduit à néant les maigres avancées des dernières années, alors que la situation semblait s’améliorer depuis la suspension en novembre 2015 de la Rusaf pour un vaste scandale de dopage.

Une décision qui fait débat

L’affaire a poussé l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU), organe indépendant de lutte antidopage, à recommander en janvier au Conseil l’exclusion de la fédération russe et le maintien du gel du système des athlètes neutres.

Concrètement, le Conseil n’a pas les pouvoirs d’exclure une fédération, mais peut demander la tenue d’un Congrès exceptionnel (le prochain Congrès doit avoir lieu en 2021) pour ce faire. L’organe décisionnel écoutera les recommandations de la traditionnelle Task Force, chargée d’évaluer les progrès de la lutte antidopage en Russie, pour décider d’éventuelles sanctions (financières, etc.) et du sort du système des athlètes neutres.

"Le président Sebastian Coe a exprimé l’espoir que les décisions positives prises ces derniers jours par la Rusaf donneront le départ de nouvelles relations et d’un dialogue fructueux et constructif entre la Rusaf et World Athletics" : a déclaré Evguéni Iourtchenko

La Russie se présente avec des institutions sportives aux dirigeants renouvelés. Oleg Matytsine a succédé à Pavel Kolobkov en tant que ministre des Sports. Il y a deux semaines, l’homme d’affaires et politicien Evguéni Iourtchenko, seul candidat en lice et soutenu par le Kremlin, a été élu président de la fédération après l’éviction du bureau visé par les accusations de l’AIU en novembre dernier.

La nouvelle fédération a également nommé trois nouveaux vice-présidents qui jusqu’alors n’avaient aucun lien avec l’athlétisme, et retiré leur licence à trois entraîneurs impliqués dans des affaires de dopage.

Evguéni Iourtchenko a indiqué avoir écrit à World athletics (ex-IAAF) pour reconnaître la responsabilité de Rusaf dans le cas Lysenko, un geste exigé par la fédération internationale.

"Le président Sebastian Coe a exprimé l’espoir que les décisions positives prises ces derniers jours par la Rusaf donneront le départ de nouvelles relations et d’un dialogue fructueux et constructif entre la Rusaf et World Athletics", a-t-il déclaré durant une conférence de presse.

Certains athlètes tentent de sauver le rêve olympique russe

Plusieurs athlètes russes, extrêmement critiques de leur fédération, s’impliquent par ailleurs personnellement pour tenter de sauver leur rêve olympique. Les champions du monde Mariya Lasitskene (hauteur), Anzhelika Sidorova (perche) et Sergey Shubenkov (110 m haies en 2017) ont créé une commission des athlètes à la Rusaf pour tenter de peser et ont été reçus il y a quelques jours à Monaco par Sebastian Coe.

Outre l’affaire Lysenko, l’AIU travaille toujours sur les données du laboratoire de Moscou, au cœur d’un système de dopage entre 2011 et 2015.

L’épidémie de nouveau coronavirus est également au programme des deux jours de réunion du Conseil, dont plusieurs membres assisteront au débat à distance en raison des restrictions de voyage concernant plusieurs pays. L’instance doit notamment se pencher sur les conditions du report des Mondiaux en salle de Nankin, prévus en mars et reprogrammés en 2021, et des Mondiaux de semi-marathon de Gdynia (Pologne) reportés du 29 mars au 17 octobre.