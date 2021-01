Dick Pound, membre du CIO, veut sauver les JO en vaccinant en priorité les athlètes

Le Canadien Dick Pound, le plus ancien membre du Comité international olympique (CIO), a affirmé mercredi que les athlètes devraient être prioritaires pour le vaccin contre le coronavirus pour permettre la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo, déplacés d'un an à cause de la crise sanitaire.

"Au Canada, 300 voire 400 athlètes pourraient recevoir le vaccin parmi plusieurs millions de doses afin de pouvoir représenter notre pays dans un événement d'une telle envergure. Je ne pense pas que cela va choquer l'opinion publique", a déclaré Pound, 78 ans et membre du CIO depuis 1978, à la chaîne britannique Sky News mercredi. "C'est une décision que chaque pays doit prendre et je pense que c'est la plus réaliste pour aller de l'avant."

Thomas Bach, le président du CIO, avait déjà demandé aux athlètes de se faire vacciner avant les Jeux Olympiques qui doivent débuter le 23 juillet, sans que ce soit une condition pour pouvoir participer aux JO.

Plusieurs pays ne disposeront probablement pas de programmes de vaccination avant le début des Jeux, retardé d'un an en raison de la pandémie.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga affirme lui que les JO peuvent se dérouler "en toute sécurité", malgré l'augmentation rapide du nombre d'infections à Tokyo.