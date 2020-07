Des masques portés par Axel Witsel pour soutenir le Special Olympics Belgium

Le Panathlon met en vente des masques réutilisables. Les bénéfices de ces masques, portés par des personnalités du sport, du monde politique et culturel, sont reversés à Special Olympics Belgium.

Panathlon Wallonie-Bruxelles, l’organisation qui promeut et défend l’Ethique et le Fair Play dans le sport a voulu concrétiser la volonté du monde sportif belge de crier MERCI aux héros de la crise sanitaire. L’organisation produit des masques de protection en tissu sur lesquels est imprimé MERCI et dont chaque lettre reprend le nom des métiers des héros de cette crise sanitaire du COVID-19.

" Nous sommes ravis d’avoir été choisi comme organisation caritative et de proposer ces masques ensemble avec le Panathlon. Avec ces masques, il devient si facile pour tous de remercier les vrais héros de la crise sanitaire et de combler le fossé de l’inclusion sociale en cette période incertaine ", confie Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium.

Pour promouvoir cette initiative et encourager les ventes, Special Olympics Belgium et Panathlon peuvent compter sur le soutien de personnalités belges telles que la Première Ministre Sophie Wilmès ; l’ancien Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy ; l’athlète SOB et comédien Pascal Duquenne ; le chanteur Adamo et bien d’autres personnalités dont les photos seront publiés tout au long de la campagne.

Pour chaque masque vendu avant le 1er novembre, Panathlon reversera 1€ à l’asbl Special Olympics Belgium. " Jamais dans ma vie d’homme, n’ai-je constaté un tel partage des valeurs fondamentales qui nous unissent; le respect, la détermination, le sens du devoir, l’abnégation et au-delà de tout une fraternité palpable; ces valeurs sont aussi celles du Sport qui reprend petit à petit droit de cité. Et ce mouvement sportif aussi s’unit pour dire MERCI à toutes celles et ceux qui ont permis de garder le cap, qui se sont battus pour que tous les citoyens trouvent des raisons d’espérer des jours meilleurs ", explique Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles.