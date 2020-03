Des JO de Tokyo en juillet 2021 ? L'option privilégiée par les organisateurs

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo est acté depuis le 24 mars, mais la date exacte à laquelle ils se tiendront reste encore floue. Selon NHK, la chaîne publique japonaise, le comité d’organisation souhaiterait que les compétitions se déroulent à la même période, soit à cheval sur juillet et août.



NHK suggère même que la date du 23 juillet 2021 pourrait être retenue pour la cérémonie d’ouverture. Soit un an presque jour pour jour après la date initialement prévue (24 juillet 2020). Le calendrier établi pour 2020 suivrait alors son cours et serait en quelque sorte copié-collé et décalé de 364 jours. La flamme s’éteindrait donc le 8 août. Les Jeux Paralympiques auraient alors lieu du 24 août au 5 septembre.



Un été sportif 2021 complètement chamboulé ?



Cette solution, la plus simple pour les organisateurs japonais, viendrait chambouler l’été sportif 2021. Les Mondiaux de natation, organisés à Fukuoka du 16 juillet au 1er août, et d’athlétisme, prévus à Eugene du 6 au 15 août, devraient par exemple céder leur place.



D’autres voix s’élèvent pour placer les JO au printemps pour éviter les grosses chaleurs de l’été tokyoïte.