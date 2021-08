Décathlon : Thomas Van der Plaetsen est en forme pour battre son record personnel

Le décathlonien Thomas Van der Plaetsen fera son entrée dans la compétition à Tokyo mercredi sur le coup de 2 h, heure belge, avec l’épreuve du 100 m. Pour sa deuxième participation aux Jeux olympiques, l’athlète de 30 ans veut faire mieux que sa 8e place à Rio.

Le champion d’Europe 2016 a toutes les cartes en mains pour battre son record personnel de 8.430 points : "Je suis en super forme. Pour moi, c’est le scenario idéal : j’ai réalisé le meilleur résultat de ma carrière cette année à Götzis (Autriche). Pourtant, je n’étais pas au top de ma forme avant. Mes entraînements sont meilleurs maintenant qu’avant Götzis. Je veux donc faire une belle performance. Vu ma forme, si je ne fais pas de faute, je peux viser les 8.400 ou 8.500 points."

"La concurrence est très forte dans le décathlon. Il faudra au moins 8.400 pour intégrer le top 8. J’ai la médaille dans un coin de la tête, mais je commence toujours les compétitions en étant focus sur mes performances. Ensuite, j’essayerai de saisir des opportunités pour prendre des places. Dans le décathlon, il se passe toujours quelque chose : des blessures, des chutes à la perche…"

Habitué des compétitions internationales, Thomas Van der Plaetsen ne ressent pas une pression particulière avant d'aborder les JO tokyoïtes : "Je participe à mes deuxièmes Jeux olympiques et j’ai déjà fait beaucoup de compétitions internationales. La pression ne monte pas de trop. J’ai assez d’expérience pour arriver à me relâcher durant les épreuves. Je ne m’inquiète pas plus que cela."

Quoi qu'il arrive durant le concours, continuer de pratiquer le décathlon à haut niveau est une victoire pour celui qui a vaincu un cancer des testicules détecté en septembre 2014 : "J’ai traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Être ici, c’est déjà une victoire. Je ne me mets donc pas la pression, je me donne un maximum de chance d’être bien ici."

Son programme