Coronavirus : nouvel état d'urgence à Tokyo, à trois mois des JO

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré l'état d'urgence vendredi à Tokyo et dans les préfectures d'Osaka, de Kyoto et de Hyogo, dans le but d'endiguer la flambée de COVID-19 pendant les prochaines vacances de la Golden Week.

Des restrictions plus sévères, telles que la fermeture des établissements servant de l'alcool et des principales installations commerciales, seront en place de dimanche jusqu'au 11 mai.

La déclaration de l'état d'urgence, qui concerne environ un quart de la des 126 millions d'habitants du pays et un tiers de l'économie du pays, interviendra à trois mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo prévu le 23 juillet.

Suga devrait finaliser la décision lors d'une réunion du groupe de travail COVID-19 dans la soirée au Japon.

Même si l'état d'urgence n'entraînera pas un verrouillage strict comme l'ont fait d'autres pays, les spectateurs seront effectivement interdits d'accès aux grands événements, tandis que les compagnies de trains et de bus devront cesser leurs activités plus tôt en semaine et en réduire le nombre le week-end et les jours fériés.

Les grands établissements commerciaux, y compris les grands magasins et les centres commerciaux, devront fermer leurs portes, à l'exception des espaces réservés à la vente de produits de première nécessité.