Coronavirus: Le relais de la flamme olympique Tokyo 2020 arrêté en Grèce

La flamme olympique allumée, sans public pour cause de coronavirus - JO Tokyo 2020 - 12/03/2020 La flamme olympique pour les JO de Tokyo a été allumée jeudi un peu après 11h00 (10h00 GMT) sur le site antique grec d'Olympie, en l'absence de spectateurs pour cause du coronavirus, alors que la Grèce a enregistré son premier mort le matin. Sur le site des premiers Jeux Olympiques de l'Antiquité, la flamme a été allumée de manière traditionnelle, grâce aux rayons d'un soleil radieux passant à travers un miroir parabolique, et va désormais être acheminée jusqu'au Japon, pour la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques à Tokyo le 24 juillet.