Coronavirus : la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo fera référence à la pandémie

On ne connait pas encore, à l'heure qu'il est, les dates précises des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais ce qui est certain c'est que la cérémonie d'ouverture de ces JO était prête. Elle sera à coup sûr modifiée en 2021...et le coronavirus y sera évoqué.

Célébrer la renaissance de la planète

C'est Marco Balich, le producteur italien chargé des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de Tokyo, qui s'est exprimé. Selon lui, les préparatifs de la cérémonie d'ouverture étaient pratiquement terminés quand le Comité international olympique (CIO) a décidé mardi dernier de reporter les Jeux. Balich et son équipe n'étaient à ce moment déjà plus au Japon.

"Je pense à coup sûr que la cérémonie olympique, qui est une fenêtre sur toute l'humanité, devra faire référence à ce qui s'est passé", a-t-il déclaré depuis son domicile à Milan. "Les répétitions étaient finies et se sont bien déroulées", poursuit l'Italien, qui se félicite du report des Jeux. "Nous avons maintenant le temps d'en faire la plus grande célébration olympique de tous les temps. Nous allons soigner nos blessures puis nous remettre au travail. La cérémonie nous permettra de dépeindre la renaissance de la planète".