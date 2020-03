Coronavirus - Ann Wauters n'aurait jamais pu imaginer qu'un virus puisse menacer les JO

Ann Wauters a prévu de mettre un terme à sa carrière de basketteuse à l'issue des JO de Tokyo du 24 juillet au 9 août désormais menacés par la crise du coronavirus. "La situation est très sérieuse, beaucoup sont touchés par le virus dans le milieu du sport. Et je pense aux JO bien sûr. Tu n'imaginerais jamais que le plus grand événement sportif, organisé tous les quatre ans, puisse être menacé par un virus, mais c'est le cas", a commenté l'intérieure des Belgian Cats, 39 ans, dans l'émission Vandaag sur één lundi soir.

Dans la même émission, le ministre flamand des sports Ben Weyts (N-VA) a répété que le Tour des Flandres serait très vraisemblablement annulé le 5 avril. "Le Ronde est juste après la date du 3 avril (jusqu'où s'étendent pour l'heure les mesures relatives au coronavirus, ndlr). Et penser que l'on puisse organiser deux jours plus tard l'une des plus grandes festivités en Flandres, cela ne peut pas marcher."

Une décision officielle devrait intervenir cette semaine.