Confiné et sevré de sport, il invente ses propres épreuves olympiques

La confinement actuellement imposé a définitivement le don de susciter la créativité. Les vidéos et autres challenges pullulent sur le net et les réseaux sociaux. Et si tous ne resteront pas gravés dans les mémoires, certaines valent le détour. C'est le cas d'Arnaud. Ce fan absolu de sport - et donc sevré depuis plusieurs semaines - a décidé d'organiser ses propres Jeux Olympiques à domicile. Des JO pour le moins... particuliers puisque les épreuves sont: le surf sur planche à repasser, le saut à la perche avec une béquille ou le dressage de dinosaures...

C'est pour briser la monotonie que ce grand passionné de sport s'est lancé dans ces vidéos. Le concept est lui venu de "vrais" sportifs qui partagent énormément de vidéos durant ce confinement. "C’est parti d’une blague : je faisais le ménage avec mon aspirateur robot et mon balai, et je me suis filmé en train de faire du curling. Ça a fait marrer mes potes et quelques personnes sur Twitter et Instagram", explique ce sportif-humoriste audiovisuel au site Konbini. "Du coup, j’ai fait du javelot et du saut en hauteur avec les moyens du bord. Puis j’ai décidé d’en faire une "série" avec pour but de faire de la prévention, en rappelant aux gens de rester chez eux pour limiter la propagation du coronavirus et de faire sourire en cette période compliquée." Voir cette publication sur Instagram ‪#JOchezVous‬ ‪Faites du sport mais #RestezChezVous !‬ . ‪Épreuve 9 : l’Equitation ????‬ . ‪Bon courage à tous les héros du quotidien ‬ Une publication partagée par Arnaud Becquet (@arnaudbecquet_) le 25 Mars 2020 à 2 :32 PDT

Originaire de Toulon mais vivant aujourd'hui dans un appartement parisien, Arnaud n'est pas non plus totalement étranger au monde du sport puisqu'il s’occupe de la ligne éditoriale et des réseaux sociaux de la Ligue Nationale de Rugby. Un sport qu'il aimerait également parodier comme "le cyclisme, le basket-ball, le tennis etc. Le plus dur n’étant pas de trouver le sport, mais l’idée absurde qui va bien." Voir cette publication sur Instagram #JOchezVous Faites du sport mais #RestezChezVous ! Épreuve 4 : l’escrime ????????‍ À vous de jouer ! Une publication partagée par Arnaud Becquet (@arnaudbecquet_) le 19 Mars 2020 à 2 :15 PDT

Des vidéos qui ont connu un certain succès et, en particulier, celle consacrée à l'escrime qui a même été diffusée dans le 20H de TF1. Ce qui fait d'elle la préférée d'Arnaud. "Dur de choisir, mais ce serait l’escrime, puisque c’est celle-là qui m’a permis de passer au JT de 20 h de TF1 et qui est absolument absurde avec une passoire en guise de masque. J’ai aussi un petit penchant pour le saut à la perche (avec les félicitations de Renaud Lavillenie) et l’équitation où j’ai pu sortir mon déguisement préféré de dinosaure." Voir cette publication sur Instagram ‪#JOchezVous‬ ‪Faites du sport mais #RestezChezVous !‬ . ‪Épreuve 8 : le Saut à la perche ????‍‬ . ‪Bon courage à toutes les héros du quotidien ‬ Une publication partagée par Arnaud Becquet (@arnaudbecquet_) le 24 Mars 2020 à 2 :13 PDT