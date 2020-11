Claire Michel et Valérie Barthélémy : le triathlon belge sauce américaine

"Je me sens un peu comme lors d’un premier jour d’école " reconnaît Valérie Barthélémy impatiente de participer à ses premiers Jeux olympiques. "C’est mon premier jour d’entraînement de la saison 2021 et avec les JO en point de mire cela me donne beaucoup de motivation pour retourner à l’entraînement". Une motivation qu’elle partage avec sa grande copine, Claire Michel, tout aussi déterminée. "C’est dommage de ne pas avoir pu partir en stage mais il faut être flexible et créatif". Créatif, le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) l’a été en mettant sur pied un camp d’entraînement virtuel qui permet malgré tout aux athlètes du Team Belgium de se rencontrer et de participer à des activités sur une plateforme virtuelle. "Le stage virtuel est encore plus chouette que je l’avais imaginé. On a la possibilité d’échanger entre athlètes et ça me sort de mon isolement. Je ressens un esprit d’équipe" précise Valérie Barthélémy.

23 degrés et un joli soleil d’automne, c’est dans ces conditions que Claire Michel et Valérie Barthélémy auraient dû s’entraîner cette semaine lors du stage du COIB à Belek en Turquie. Crise sanitaire oblige, c’est dans les installations de la KU Leuven, et sous un crachin bien belge, que les deux triathlètes ont entamé la dernière ligne droite qui doit les emmener à Tokyo l’été prochain.

Un relais à la sauce américaine…

Les Belgian Hammers médaillés de bronze à l'Euro de Glasgow. - © ERIC LALMAND - BELGA

L’esprit d’équipe c’est justement ce qui anime les 'Belgian Hammers'. L’équipe belge de triathlon, créée il y a deux ans et composée de Claire Michel, Jelle Geens, Valérie Barthélémy et Marten Van Riel, avait décroché une belle médaille de bronze pour ses débuts lors des Championnats d’Europe à Glasgow en 2018. Le quatuor est désormais en bonne voie pour participer au premier relais mixte de triathlon de l’histoire des Jeux et ambitionne d’ailleurs un nouveau podium à Tokyo. "La médaille en équipe c’est tout à fait possible" lâche Valérie Barthélémy. "Nous sommes tous très forts avec nos propres points forts ce qui nous permet d’avoir des tactiques différentes. Et en plus nous sommes tous amis. C’est donc une super expérience de vivre cela ensemble".

Derrière cette équipe soudée il y a des parcours qui parfois se ressemblent. Claire et Valérie sont toutes les deux nées en Belgique mais ont toutes les deux grandi et étudié aux Etats-Unis. L’Oregon pour l’aînée Claire (32 ans), le Michigan pour la cadette Valérie (29 ans). "On a un peu le même passé puisqu’on a été élevées dans des familles belges et on a étudié aux Etats-Unis où la culture du sport est très forte" analyse Claire Michel. "On partage d’ailleurs le même désir d’aller chercher l’excellence". Et Valérie de confirmer, "on a toutes les deux cet esprit très américain de tout sacrifier pour le sport. Claire m’a beaucoup aidée quand je suis arrivée en Belgique et nous avons une relation unique. Je la considère un peu comme une grande sœur". Un esprit de famille qui anime d’ailleurs certaines discussions entre les deux comparses "oui parfois on compare aussi la façon dont nos mamans font des gaufres (rires) bruxelloises ou liégeoises avec ou sans chocolat".