Cédric Charlier après le partage des Red Lions : "Inconsciemment, on a peut-être joué à un niveau en-dessous"

Après quatre victoires lors des quatre premiers matches, les Red Lions ont enregistré un partage 2-2 face à la Grande-Bretagne vendredi pour terminer leur parcours en phase de poules des JO de Tokyo 2020. Déjà assurés de la qualifications en quarts de finale (face à l'Espagne), nos hockeyeurs ont un peu levé le pied face aux Britanniques.

"C'est un match où on savait que ça allait être compliqué face à une équipe qui était à 100% pour gagner", a expliqué Cédric Charlier à notre micro au terme de la rencontre. "De notre côté, on voulait continuer à progresser dans le tournoi mais je crois qu'inconsciemment quand on est déjà qualifié et qu'on sait que le match le plus important est le quart, on joue peut-être à un niveau en-dessous par rapport à d'habitude", reconnaissait notre hockeyeur.

"On a tourné à 14 pendant toute la deuxième mi-temps. L'objectif c'était quand même de garder de l'énergie pour le prochain match", a-t-il ajouté en donnant des nouvelles d'Alexander Hendrickx, touché au visage, et de Victor Wegnez, victime de crampes.

►►► À lire aussi : Pas de commotion pour Hendrickx après son choc au visage

Dimanche, c'est l'Espagne qui se dressera sur le chemin de nos Red Lions. Un adversaire à la portée de la Belgique mais respecté par nos joueurs. "On a hâte d'être dimanche et de commencer réellement le tournoi. Un quart de finale aux JO, c'est un match unique. L'Espagne va amener beaucoup de caractère et de grinta dans son jeu. Nos adversaires ont des joueurs capables de faire la différence devant et sont solides derrière avec notamment un bon gardien. Ils ont des qualités pour nous faire douter mais on a quand même les cartes en main pour ce match là."