Blessé aux abdominaux, Nick Kyrgios renonce aux JO : "La pensée de jouer face à des stades vides ne me convient pas non plus"

Le joueur de tennis star australien Nick Kyrgios a annoncé vendredi renoncer à sa participation aux Jeux Olympiques organisés à Tokyo fin du mois. Il justifie sa décision par le manque de motivation à jouer dans des courts privés de public et prévoit de prendre le temps de soigner une blessure aux abdominaux.

"La pensée de jouer face à des stades vides ne me convient pas bien. Cela n’a jamais été le cas. Je ne voudrais pas non plus priver d’une opportunité un athlète australien en bonne forme physique pour représenter le pays", a confié le joueur de 26 ans sur les réseaux sociaux vendredi.

Il a donc annoncé mettre le temps à profit pour se soigner. L’Australien a en effet connu une fin prématurée à Wimbledon la semaine passée après qu’une blessure aux abdominaux l’a contraint à abandonner lors de son match du 3e tour contre le Canadien Felix Auger-Aliassime.

Souvent critiqué pour son comportement sur les courts ces dernières années, le joueur a précisé que sa décision n’a pas été prise "à la légère". "Cela a toujours été mon rêve de représenter l’Australie aux Jeux Olympiques et je sais que je n’aurais peut-être plus cette opportunité à l’avenir".

Le comité olympique australien doit se réunir pour déterminer qui remplacera Nick Kyrgios à Tokyo. La sélection australienne comporte 11 joueurs dont la numéro un mondiale, Ash Barty.

Les organisateurs de Tokyo-2020 et les responsables japonais ont annoncé jeudi soir leur décision d’interdire aux spectateurs d’assister aux épreuves sportives dans la capitale. Le public devrait être autorisé sur certains sites hors de Tokyo.

Cela signifie que les JO 2020 reportés à cet été pour cause de pandémie seront les premiers de l’histoire olympique à se dérouler en grande partie à huis clos. La flamme olympique est arrivée à Tokyo vendredi.