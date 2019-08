Au trot ou au galop, mais à Tokyo.

Dès ce mardi et jusqu’à dimanche, les Championnats d’Europe à Rotterdam doivent servir de tremplin olympique à nos cavalier(e) s belges. Trois équipes de quatre sont alignées : en saut d’obstacles, en Dressage, et en Para-Dressage.

En saut d’obstacles, l’enjeu est de taille : "Nous voulons absolument qualifier l’équipe pour les JO 2020" déclare Wendy Laeremans, Directeur à la Fédération (FRBSE). "Trop souvent, dans les grands rendez-vous à enjeux, la Belgique passe à côté de l’objectif, alors qu’en individuel, nos cavaliers ne cessent de briller. Ici, nous tenons à prouver qu’il s’agit de malchance ou de concours de circonstances malheureux. Et que notre pays a clairement sa place au plus haut niveau : les Jeux !"

Quatre cavaliers parmi les 5 suivants nous représenteront : Pieter Devos (N7 mondial), Jos Verlooy, Gregory Wathelet, Jérome Guéry, et Olivier Philippaerts.

Quatre nations européennes sont déjà qualifiées pour Tokyo (Suède, Suisse, Allemagne et Pays-Bas), trois billets restent à décrocher.

Il faudra se classer parmi les trois premiers des pays non-encore qualifiés. "Nous avons gagné la Coupe des Nations 2018, ce serait une très grosse déception de ne pas se qualifier pour les Jeux."

A la suite de la phase par équipes (jeudi et vendredi), le concours se poursuivra dimanche en individuel, et là aussi on espère voir nos couleurs briller, comme c’est le cas depuis le début de la saison du Global Champion’s Tour, et même si Niels Bruynseels a dû déclarer forfait.

En Dressage, la Belgique ne sera pas présente aux Jeux Olympiques. Les Belges ont terminé 14e de l’épreuve par pays qui s’est achevée ce mardi. L’Allemagne est championne d’Europe devant les Pays-Bas et la Suède, qui complètent le podium. "C’est une discipline dans laquelle, malgré nos efforts et ceux des cavalier(e) s, nous ne parvenons pas à jouer dans la cour des grands. Et cela ne date pas d’hier", glisse Wendy Laeremans.

En para-Dressage, la Belgique veut s’illustrer. Pas de ticket olympique à la clé, mais Tokyo sera tout de même en ligne de mire. Wendy Laeremans : "Il y a de fortes chances pour qu’une équipe se qualifie pour les Jeux dans le courant de la saison à venir. Donc ici, il faudra se mesurer aux autres nations pour vérifier notre niveau et affiner notre plan de préparation. Ce sera aussi l’occasion unique de gagner en expérience dans un concours de haut niveau, car certaines paires (cavalier-cheval) sont nouvelles ou sans expérience du haut niveau."

Michèle Georges (4 médailles d’or mondiales ou paralympiques), Manon Claeys, Barbara Minneci et Kevin Van Ham porteront nos espoirs.

Le (Para) Dressage est la seule des disciplines équestres présente dans le programme paralympique, il est donc important que la Belgique soit représentée à Tokyo.