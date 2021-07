Au plus haut des jeux – Ulla Werbrouck et le judo belge – Atlanta 1996

Au plus haut des Jeux - Atlanta 1996 - Ulla Werbrouck et le judo belge - 10/07/2021 Atlanta 96, l’incroyable razzia avec 4 médailles belges dont une en or (Werbrouck, Vandecaveye, Van Barneveld, Lomba) Une histoire racontée par Thierry Luthers et Lise Burion