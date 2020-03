Alejandro Valverde compte bien être présent aux Jeux de Tokyo, il aura alors 41 ans

Malgré le report des Jeux de Tokyo, annoncé mardi, Alejandro Valverde n'a pas abandonné ses ambitions de participer à une cinquième course olympique. "Si le sélectionneur me choisit, je serai aux Jeux et j'essaierai de faire de mon mieux", a déclaré l'Espagnol mercredi dans une vidéo publiée par son équipe, Movistar.

"Si les Jeux Olympiques se tiennent à l'été 2021, et si tout va bien et que je suis en bonne forme, bien sûr j'aurai 41 ans, et tout sera plus difficile, mais j'ai encore une année dans mon contrat", a expliqué Valverde. "En 2021, je roulerai sans problème. Si le sélectionneur me convoque, je serai aux Jeux et j'essaierai de faire de mon mieux."

Valverde confie que ce report, qu'il juge "inévitable", "change" ses plans. "Si nous pouvons courir le Tour, ce sera une préparation complètement différente. Nous essayerons de nous donner à 100%, avec une équipe forte, avec Enric Mas et Marc Soler. Nous irons à fond et donnerons le maximum pour la partie restante de la saison."

"Avec cet arrêt, je ne sais pas si je prolongerai mon contrat ou pas", a encore ajouté le Murcien, qui compte prendre sa retraite fin 2021. "Cependant, mon plan est de disputer une année complète en 2021 et après cela devenir ambassadeur de Abarca (la structure qui gère l'équipe, ndlr)."

Champion du monde en 2018, Valverde a obtenu une 13e place à Athènes en 2004 comme meilleur résultat aux Jeux.