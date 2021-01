Alain Mimoun, le marathonien au mouchoir, aurait eu 100 ans ce 1er janvier

Alain Mimoun, né le 1er janvier 1921 à Maïder en Algérie, aurait eu 100 ans ce vendredi. L’athlète français, chouchou du public, est décédé en 2013. Mais il reste bien présent dans la mémoire collective.



Il y est rentré un jour de décembre en 1956 de l’autre côté de la terre. Il ne l’a plus quittée.



Il y a des images qui restent gravées dans l’histoire du sport, lithographier dans la rétine des fans. La photo d’Alain Mimoun, mouchoir sur la tête et dossard 13 sur le maillot, en route vers la victoire lors du marathon olympique de Melbourne en 1956 est de celle-là.



Derrière le cliché, il y a la légende. Et le principal intéressé est intarissable au moment de rembobiner le fil de son récit. Du périple qui l’a mené Down Under à la course elle-même, Mimoun virevolte d’une anecdote à l’autre.



Le voyage d’abord. "Je me suis entraîné à chaque escale. À New York, j’ai couru dans la rue. À Los Angeles, dans les couloirs de l’hôtel. À Honolulu, sur l’aéroport, pendant que les autres prenaient le thé. Aux îles Fidji, ils cassaient la croûte dans la nuit et moi je courais sur le sable !", se rappelait-il dans L’Equipe en 2000.



Le fameux mouchoir ensuite. "Vers le 32e kilomètre, il s’est mis à peser une tonne. La défaillance. Comme si j’avais une baraque sur le crâne. J’ai jeté le mouchoir, une petite blonde l’a ramassé, on ne l’a jamais retrouvée. Et j’ai confondu les deux ponts, celui qui était encore à 12 kilomètres du stade, où j’étais, avec celui qui n’était qu’à un kilomètre de l’arrivée… Je me croyais déjà champion olympique…" Une erreur d’appréciation qui n’a pas eu de conséquence. L’or et la gloire étaient au bout du chemin, de son chemin.



"Ce fut le tournant de ma vie, en tout cas un sacré virage. Et comme j’ai l’impression d’être encore plus populaire aujourd’hui qu’au lendemain de ma victoire. Il y avait 15.000 personnes à Orly. Elles ne m’ont pas laissé toucher terre".



Des signes du destin



Très croyant, Mimoun a vu les signes avant coureur de sa victoire. La naissance de sa vie télégraphiée la veille de la course, la météo enfin clémente et puis ce fameux dossard 13. Un chiffre qui lui portera bonheur.