A un an des Jeux, Tokyo dévoile ses médailles

Dans exactement un an, les 32e Jeux Olympiques d'été s'ouvriront à Tokyo. Le TOCOG, le comité d'organisation, a choisi cette date symbolique pour divulguer le design des médailles qui seront remises aux athlètes.



400 candidats ont rentré un projet et c'est le graphisme de Junichi Kawanishi, directeur de la Japan Sign Design Association, qui a été sélectionné. "Les dessins complexes, qui orneront les 5 000 médailles, reflètent des motifs de lumière afin de symboliser l'énergie des athlètes et de celles et ceux qui les soutiennent. Les dessins représentent également la façon dont les athlètes s'efforcent de remporter la victoire au quotidien, ainsi que les thèmes olympiques de la diversité et de l'amitié", détaille le CIO sur son site internet.



Ces médailles sont constitués de matériaux recyclés. L'objectif est que "chaque médaille soit entièrement moulée à partir de métal extrait des appareils électroménagers recyclés donnés par les consommateurs japonais ces deux dernières années".



"Grâce au thème "Be better, together – For the planet and the people" ("Être mieux ensemble – pour la planète et la population"), le comité d'organisation entend faire de ces Jeux les Jeux les plus respectueux de l'environnement et les plus durables jamais organisés", précise encore le CIO.