À 100 jours des JO de Tokyo, le Belge pronostique 7 médailles…

À 100 jours de l’ouverture des Jeux de Tokyo, et alors que le Comité Olympique Belge espère toujours une vaccination prioritaire pour ses qualifiés, il n’est pas interdit de déjà rêver de médailles. Le COIB a commandité un sondage auprès d’un bureau spécialisé, qui a mis sur le gril un panel représentatif (âge, sexe, langue, niveau d’étude) de Belges. La conclusion est claire : nous ferons mieux qu’à Rio.

Malgré la Covid-19, malgré la déprime, les Belges sont optimistes. Après les 6 médailles d’il y a 5 ans à Rio, la plupart des 1.000 personnes constituant le panel pronostique 7 médailles à Tokyo – une de plus donc qu’à Rio. Seule différence : le Flamand ne voit que 6 médailles… là où le Francophone mise carrément sur 7, voire 8. Le Belge du Sud serait-il plus positif… ou moins réaliste ?

Ce sondage n’a évidemment rien de scientifique : il est censé refléter la confiance et la… conscience du Belge pour les Jeux Olympiques. Deux à trois fois par an, le Comité Olympique demande au bureau de sondage IVOX de palper le cœur du Belge pour ses sportifs.

La reine Nafi

En janvier dernier, Nafissatou Thiam est ainsi sortie chouchoute absolue des Belges devant Remco Evenepoel et Nina Derwael. Fin 2020, un autre sondage du genre avait révélé que les Diables Rouges qui ressemblaient le plus aux Belges au niveau des… hobbies étaient Eden Hazard, Leander Dendoncker et Yari Verschaeren. Ces études permettent forcément d’orienter les campagnes de communication.