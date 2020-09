1920-2020, le centenaire des Jeux d'Anvers : Un drapeau a été volé; le mystère a duré 77 ans

Pendant six semaines, nous avons tenté de vous raconter le plus grand événement sportif jamais organisé dans notre pays, les Jeux Olympiques d’Anvers. Ils ont eu lieu il y a un siècle. Et ils se sont achevés le 12 septembre 1920.

Nous avons encore une dernière histoire, insolite, à partager. Ce qui suit est arrivé après la cérémonie de clôture.

Pour rappel, les Jeux d’Anvers ont été les premiers à présenter ce qui est devenu le symbole le plus fort de l’olympisme, le drapeau aux cinq anneaux entrelacés. Son histoire est à retrouver ici. Pour le rendez-vous sportif de 1920, plusieurs drapeaux avaient été confectionnés. Mais ceux qui trônaient dans le stade étaient plus emblématiques que ceux qui étaient disséminés dans la ville.

Plus emblématiques, et donc plus convoités aussi. Et l’un d’eux a été dérobé, à la fin des compétitions. Ce n’est qu’en 1997 que l’on connaîtra le nom du voleur. Ou plutôt du farceur, puisque tout est parti d’une blague. L’auteur du larcin s’appelait Haig Hal Prieste. A Anvers, il concourait sous le nom de Harry Prieste.

Cet Américain a eu une vie longue et romanesque. Il est né en 1896, comme les Jeux Olympiques modernes. Cette année-là, ses parents et son grand frère ont fui l’Arménie. Sa mère était enceinte, et son père était déguisé en femme, puisque les Turcs ne laissaient que les femmes et les enfants quitter le pays. La famille s’est installée en Californie, terre de sports nautiques. Le jeune Harry Prieste choisira le plongeon. En 1919, il est champion des Etats-Unis. En 1920, il participe aux Jeux Olympiques d’Anvers.

Il se classe troisième, dans l’épreuve de plongeon depuis une plate-forme de dix mètres. Mais la médaille de bronze ne sera pas le seul souvenir qu’il ramènera dans sa valise. Durant son séjour en Belgique, il passe énormément de temps avec un autre athlète américain, le nageur Duke Kahanamoku (lui aussi a un parcours extraordinaire, que nous vous avons raconté dans un autre article). Les deux hommes s’entendent comme larrons en foire, et enchaînent les parties de rigolades. "Nous multipliions les blagues, comme Laurel et Hardy", avouera Prieste, des années plus tard.