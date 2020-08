1920-2020, le centenaire des Jeux d'Anvers : La lutte à la corde, et autres sports olympiques insolites

La lutte à la corde, c’est très simple. Deux équipes de huit joueurs s’affrontent en tirant sur une corde tendue. Les vainqueurs sont ceux qui parviennent à faire avancer leurs adversaires de plus de deux mètres, en cinq minutes. Si, passé ce délai, les deux mètres ne sont pas franchis, les gagnants sont ceux qui ont gagné le plus de terrain.

Les équipes hybrides étaient tolérées. Les clubs aussi. Quatre ans plus tard, à Saint-Louis , trois clubs américains sont montés sur les trois marches du podium (façon de parler, parce que les podiums, tels qu’on les connaît actuellement, n’existaient pas encore). En 1908, à Londres , les trois médailles ont été gagnées par les Britanniques. Les policiers de Londres ont gagné, devant les policiers de Liverpool, et la police métropolitaine.

Aux Jeux de Paris , seules deux formations étaient présentes. Une sélection composée de Danois et de Suédois a battu la France. Les Scandinaves n’étaient même pas assez nombreux pour aligner une équipe complète, et ont fait appel à un journaliste danois, comme huitième homme. Edgar Aabye était venu en France pour couvrir l’événement ; il est rentré chez lui avec un titre de champion olympique.

En revanche, d’autres disciplines peuvent être qualifiées d’insolites, et même un peu folles. Mais après tout, il y aura du skateboard à Tokyo 2020/2021, et du breakdance à Paris 2024. Nos ancêtres qualifieraient aussi ces sports d’insolites et un peu fous…

Les trois premiers du tir au pigeon vivant, avec Léon de Lunden au milieu - © - Jules Beau (1864-1932)

Les animaux, vrais ou faux, athlètes ou victimes

Le tir au pigeon vivant

Oui, le tir au pigeon "vivant", cela a existé, aux Jeux Olympiques, et ce n’est pas très glorieux. On s’en est très vite rendu compte : l’épreuve n’a été organisée qu’à Paris, en 1900, et n’a pas reçu le statut de discipline olympique. Aucune médaille n’a été remise, et les résultats n’ont pas été intégrés au palmarès officiel.

Les 198 concurrents devaient tout simplement tirer à la carabine, et atteindre le plus de pigeons possible. Le Belge Léon de Lunden l’a emporté, avec 21 volatiles "dégommés". 300 oiseaux ont péri, lors de cette funeste journée. Le sol jonché de plumes et d’animaux sanguinolents, cela a beaucoup choqué, à l’époque. Et on est passés, ensuite, au tir au pigeon d’argile.

Paris a accueilli pas mal de sports de démonstration. Parmi eux, dans le même ordre d’idée, il y avait la pêche à la ligne. 2051 poissons ont été attrapés dans la Seine, par les 600 concurrents. Il y a eu deux vainqueurs, celui qui a pêché le plus gros poisson, et celui qui en a pêché le plus (47).

Le tir au cerf courant

On vous rassure tout de suite, lors des Jeux Olympiques de 1908 à 1924, les cerfs visés par les tireurs étaient en métal. Ce sport a une particularité : il a couronné le plus vieux champion olympique de l’histoire, le Suédois Oscar Swahn. Il est aussi, depuis Anvers 1920, l’Olympien le plus âgé de l’histoire, et le médaillé le plus âgé de l’histoire (il avait 72 ans). Son histoire sera à découvrir dans quelques jours, dans notre série d’articles sur les Jeux Olympiques d’Anvers.

Le saut en longueur équestre

L’équitation fait partie des sports olympiques les plus connus. Le dressage, le concours complet, le saut d’obstacles, c’est classique. Mais saviez-vous qu’aux Jeux de Paris, en 1900, des cavaliers s’étaient disputé des médailles en saut en longueur à cheval ?

Il s’agissait de sauter le plus loin possible, au-dessus d’une rivière. Le Belge Constant van Langhendonck et sa jument Extra Dry se sont montrés les plus performants, avec un bond à 6 mètres 10.

Une épreuve de saut en hauteur a été organisée également. Un Belge, Georges van der Poele, a pris la médaille de bronze, en franchissant 1 mètre 70. Les deux épreuves ont ensuite disparu du programme olympique.