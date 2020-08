1920-2020, le centenaire des Jeux d'Anvers – Edward Eagan, boxeur, bobeur, et auteur d'un exploit unique dans l'histoire

Parmi eux, certains ont concouru dans plusieurs sports. Plus rares, sont ceux qui se sont alignés dans des sports différents aux Jeux d’hiver et aux Jeux d’été. On précise "dans des sports différents", parce qu’avant la création des Jeux Olympiques d’hiver, en 1924, des épreuves de patinage artistique et de hockey sur glace étaient organisées aux Jeux d’été (même si le mot "été" n’était pas accolé à ces rendez-vous). Certains sportifs sont donc allés aux Jeux d’hiver après avoir déjà vécu une expérience olympique.

Pita Taufatofua et Hanna Mariën - © DR

Des sportifs "estivaux" et "hivernaux"

Les athlètes ayant participé aux Jeux d’été et d’hiver dans des sports différents ne sont donc que 136. Dont, par exemple, et récemment, le très populaire représentant des Tonga, Pita Taufatofua. Il n’a pas réussi la moindre performance, ni en taekwondo, ni en ski de fond. Mais ses défilés en costume traditionnel, en 2016 et en 2018, ont fait sensation dans le monde entier.

Pour la petite histoire, onze athlètes belges ont réalisé ce doublé Jeux d’été/Jeux d’hiver. La plus récente est Hanna Mariën. Elle a été championne olympique du relais 4 fois 100 mètres, aux Jeux Olympiques de Pékin, en 2008. Six ans plus tard, elle a terminé sixième en bobsleigh, aux Jeux Olympiques de Sotchi.

Parmi les 136 athlètes ayant participé aux Jeux d’été et aux Jeux d’hiver dans des sports différents, il n’y en a que cinq qui ont gagné des médailles lors des deux rendez-vous. Il s’agit de l’Américain Eddie Eagan, nous y reviendrons, du Norvégien Jacob Tullin Thams (en voile et en saut à ski, dans les années 20 et 30), de l’Allemande Christa Luding-Rothenburger (en cyclisme et en patinage de vitesse, dans les années 80 et 90), de la Canadienne Clara Hugues (également en cyclisme et en patinage de vitesse, dans les années 90, 2000 et 2010), et de l’Américaine Lauryn Williams (en athlétisme et en bobsleigh, dans les années 2000 et 2010).

>> Retrouvez ici tous les articles déjà publiés sur les Jeux olympiques de 1920

Parmi ces cinq champions polyvalents, un seul, dans l’histoire des Jeux Olympiques, a réussi à gagner, non pas des médailles, mais des médailles d’or, dans des sports différents, aux Jeux d’été et aux Jeux d’hiver. C’est Eddie Eagan. Et c’est aux Jeux Olympiques d’Anvers, en 1920, qu’il a joué, sans le savoir, le premier acte de son aventure unique.