Virgil van Dijk a sa chanson et elle cartonne

Si Liverpool est en tête de la Premier League, c'est en grande partie parce que le club a consenti à faire de gros efforts financiers pour stabiliser se défense. En rapatriant tout d'abord Virgil Van Dijk il y a un an pour 84 millions et Alisson Becker pour 62, le club de la Mersey n'a pas hésité à faire sauter le coffre de la banque.

Et bien lui en a pris. Avec seulement 7 petits buts pris en 18 matches, les hommes de Jürgen Klopp sont de loin la meilleure défense du royaume (devant Manchester City et ses 13 buts encaissés).

Tant et si bien que les supporters de Liverpool ont décidé de remercier le défenseur Néerlandais en lui concoctant une petite chanson qui cartonne sur la toile.

Voici les paroles : He’s our centre-half, he’s our number four, watch him defend and we watch him score. He can pass the ball, calm as you like, he’s Virgil van Dijk, he’s Virgil van Dijk !”

A noter qu'à côté, les autres investissements du côté de la défense aident aussi. Avec les arrivée de Naby Keita ou encore Fabinho, Liverpool encaisse peu. Sans oublier l'apport de garçons comme Joe Gomez, Dejan Lovren ou encore Andy Robertson.

Liverpool reçoit Newcastle demain lors du Boxing Day avant de recevoir Arsenal le 29 décembre, mais surtout de se déplacer le 3 janvier chez son plus grand rival pour le championnat, Manchester City.