Victor Wegnez casse encore un trophée après celui de la Coupe du Monde

Il avait déjà cassé le trophée de la Coupe du Monde en décembre dernier, Victor Wegnez a remis le couvert avec son trophée du meilleur joueur de l’Euro. C’est ce qu’il a indiqué sur son compte officiel Instagram.

On se souvient déjà qu’il avait été accusé par ses équipiers Antoine Kina et Alexander Hendrickx d’avoir abîmé la Coupe du Monde. "A force de prendre des photos avec le trophée, il s’est cassé à l’aéroport" avaient-ils dit en rigolant lors du retour victorieux des Belges du mondial. Jamais deux sans trois pour Wegnez lors des JO ? Réponse dans un peu moins d’un an.

La Belgique, championne du monde en titre et deuxième nation mondiale, est devenue championne d’Europe grâce à sa démonstration contre l’Espagne (victoire 5-0). Il s’agit du premier titre européen des Red Lions, qui décrochent du même coup leur ticket olympique pour les Jeux de Tokyo en 2020.