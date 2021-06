Vertonghen et Benteke, ces fins connaisseurs de l’histoire de l’Euro… qui ont oublié Robson-Kanu

Vertonghen et Benteke, ces fins connaisseurs de l’histoire de l’Euro… qui ont oublié... Jan Vertonghen et Christian Benteke se sont prêtés au défi du 20 sur 20, un quizz insolite organisé par l'UEFA et soumis aux différentes sélections de cet Euro. Le principe est simple : identifier un maximum de buteurs parmi les 20 buts de l'histoire de l'Euro sélectionnés dans une courte vidéo de 20 secondes. Notre défenseur central et notre avant-centre se sont plutôt bien débrouillés en identifiant promptement 15 joueurs. C'est plutôt pas mal mais pas aussi bien que les Néerlandais Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong, capables d'identifier 18 joueurs. L'Anglais Kieran Trippier fait quant à lui figure de mauvais élève avec seulement 6 buteurs reconnus.