Une pétition pour remplacer les statues de Leopold II par...Toby Alderweireld

Alors que notre pays traverse une phase de controverse assez importante où de nombreuses personnes réclament par pétitions le retrait des statues en l'honneur de Leopold II, une autre pétition a vu le jour sur Internet.

Dans un communiqué assez drôle, un habitant d'Ekeren, ville aux alentours d'Anvers, suggère qu'on remplace les statues de l'ancien roi des Belges par des statues de...Toby Alderweireld. Selon l'initiateur de la pétition, le défenseur belge, originaire d'Ekeren, symboliserait l'homme talentueux, charismatique et à succès, qui n'a jamais oublié sa ville d'origine. Preuve en est, Toby a la cathédrale d'Ekeren tatouée sur le bras. "Toby est un homme qui représente notre nation entière à l'échelle internationale et qui a mis le village d'Ekeren sur la carte" peut-on lire sur le site de la pétition.

L'auteur du communiqué, un certain Maarten Bastiansen, clôt son message par un excellent : "Toby or not Toby, that's the question" en référence à Hamlet de Shakespeare.

Lancé mardi soir, la pétition a, pour l'instant, récupéré plus de 100 signatures.

Voici le lien : https://www.change.org/p/het-gemeentebestuur-van-ekeren-zet-een-standbeeld-van-toby-alderweireld-op-de-plaats-van-leopold-ii-in-ekeren?recruiter=1113787727&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=f7c3ef63772445cdbb62f35cc343fe9e&recruited_by_id=4c1b96c0-aa55-11ea-bcde-ad8136e4cac8