Une limousine dans le Mur de Huy !

Image ahurissante mercredi après-midi dans les pentes du Mur de Huy. Ce sont nos confrères du Nieuwsblad qui ont relayé une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par un spectateur. En début d'après-midi, après le passage de la course féminine et avant le premier passage de la course hommes, une limousine s'est engagée dans le Mur. Un choix plutôt surprenant quand on sait que les pentes du Mur atteignent par endroit les 20%. Résultat, dans le "virage Criquielion", une dizaine de spectateurs ont aidé le chauffeur en poussant la limousine. Le véhicule faisait apparemment partie de la caravane publicitaire.