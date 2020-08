Une intelligence artificielle génère des matches de tennis surréalistes

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir affronter Roger Federer sur le gazon de Wimbledon ? Ou qui ne s’est jamais demandé à quoi pourrait ressembler un match de tennis mixte ? Une intelligence artificielle pourrait donner un aperçu et bien plus encore.

Petit à petit, les grands événements sportifs font leur retour. Mais certains ne se joueront pas cette année. Comme Wimbledon. Du coup, des chercheurs de l’Université de Stanford ont quand même voulu que l’on profite de ce magnifique tournoi. Les chercheurs se sont amusés à simuler le tournoi à l’aide d’un système d’intelligence artificielle.

Le principe est simple : les chercheurs ont constitué une base de données des vidéos des meilleurs joueurs de tennis. Il a fallu ensuite créer un modèle statistique, afin d’entraîner un réseau de neurones à comprendre la façon dont ils jouent. Il ne reste plus qu’à simuler. Les images dans la vidéo sont assez impressionnantes.

Avec un système de ce genre, les possibilités sont donc énormes. On peut imaginer un match Serena Williams contre Roger Federer ou alors rejouer des matches de légendes qui auraient pu finir différemment. Mais ce système pourrait aussi servir aux joueurs afin d’améliorer leurs points faibles et débriefer et analyser un de leur match.

En tout cas, la vidéo vaut la peine d'être vue.