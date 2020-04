Un Ironman à la maison : l'Allemand Frodeno récolte plus de 200 000 euros pour la bonne cause !

3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 kilomètres de course à pied. Quoi de plus normal pour un triathlète de type Ironman ? Sauf que Jan Frodeno a décidé de réaliser cette performance... depuis sa maison en Espagne, confinement oblige, et surtout pour la bonne cause !

L'Allemand, champion olympique 2008 et triple champion du monde de triathlon longue distance, a terminé son "Tri@home" en 8 heures 33 minutes et 40 secondes samedi. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que Frodeno n'a pas fait chauffer ses muscles pour rien : il a récolté plus de 200 000 euros de dons ! Une partie de la somme sera versée au personnel soignant de Gérone (Espagne), la ville de résidence du triathlète (où il a donc réalisé sa triple performance à domicile), et l'autre partie ira à l'organisation "Laureus Sports for Good".

Pour la natation, le triathlète a nagé dans une piscine avec une turbine en guise de courant. Pour la partie cyclisme, Frodeno a utilisé son "vélo d’appartement" connecté à Zwift et il a terminé par la course à pieds sur tapis. Tout cela en compagnie de son fidèle compagnon, son chien.

"Parfois, vous avez besoin d'idées folles", a déclaré le triathlète de 38 ans en marge de son exploit. Certains sportifs ne manquent décidément pas de ressources en cette période très particulière.