Un hockeyeur coréen donne la victoire à son équipe grâce un shoot-out exceptionnel

La Corée du Sud a remporté la 28ème édition de la Coupe Sultan Azlan Shah face à l’Inde. Une victoire obtenue aux shoot-outs (4-2) grâce notamment, à une action fantastique du joueur coréen Lee Nam-Yong.

Le Coréen a réalisé un geste technique audacieux en levant la balle et en enchaînant avec un lob. Ce mouvement a complètement surpris le gardien qui n’a rien pu faire.

En plus d’être beau, ce but est importantissime puisqu’il donne la victoire à la Corée du Sud, 17ème équipe mondiale, face à l’Inde, 5ème équipe mondiale et grand favori du tournoi. C'est, donc, un petit exploit que viennent de réaliser les Sud-Coréens.

L'Azlan Shah Cup est un tournoi international organisé en Malaisie. Cette année il réunissait la Malaisie, l’Inde, le Canada, la Pologne, le Japon et la Corée du Sud, qui remporte ce tournoi pour la troisième fois de son histoire.