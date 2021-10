Un fan du PSG prêt à tout pour le maillot de Messi même à donner… sa maman

Le maillot de Lionel Messi constitue le Graal pour pas mal d’amateurs de foot et pour les fans du PSG en particulier. Certains sont prêts à tout pour obtenir la vareuse de l’Argentin floquée du N.30. Et certaines propositions sont pour le moins étonnantes.



Depuis plusieurs années, les pancartes fleurissent dans les tribunes. Message à la famille, demande en mariage, les thématiques sont aussi variées qu’originales. La demande d’un maillot revient régulièrement. Pour se démarquer, il faut désormais se creuser les méninges. Un jeune fan de Paris l’a bien compris et a placé la barre très haut.



Maillot du PSG, casquette retournée, ce supporter brandit un panneau où on peut lire : "Léo donne-moi ton maillot, je te donne ma maman". Détail croustillant, la mère du garçon est assise … juste à côté de lui.



On ne sait pas si Messi a répondu favorablement à cette proposition d’échange. Ni si la maman était au courant et d’accord de se "sacrifier" pour faire plaisir à son fils.



►►► À lire aussi : La dédicace de Toby Alderweireld tatouée sur le dos d'une fan

►►► À lire aussi : Un jeune fan aux anges avec le cadeau de Mathieu van der Poel, "Le bidon du maillot jaune !"

►►► À lire aussi : 80 ans, toutes ses dents et un nouveau maillot... de Joaquin