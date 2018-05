Un Ecossais de 14 ans marque un but, en une touche, dès le coup d'envoi du match

Il s'appelle Louis MacLachlan, il a 14 ans, il est Ecossais et il évolue aux Spartans FC Youth. Samedi, face au St Andrew's B.C, l’adolescent a réussi une jolie prouesse : celle de marquer dès le coup d'envoi du match. Tout cela en une touche, rien que cela.

Le jeune joueur ne s'est pas posé de questions et a directement tiré dans le ballon après le coup de sifflet de l'arbitre. Le cuir lobe le goal et atterrit directement dans les filets de l'équipe adverse. Ses coéquipiers se sont empressés de féliciter le buteur, tandis que le malheureux gardien de but se prenait la tête dans les mains. Deux équipes, deux ambiances.