Un défenseur bosnien revisite la 'Madjer' avec un but contre son camp étonnant

L'Arménie avait mis grandement en difficulté l'Italie vendredi avant de s'incliner 1-3. Ce dimanche, les Arméniens ont à nouveau montré de belles choses et sont parvenus à concrétiser en battant la Bosnie-Herzégovine 4-2 grâce notamment à un doublé de leur capitaine Henrikh Mkhitaryan, également auteur de deux passes décisives.

Sur le dernier but des siens, le nouveau joueur de la Roma a voulu servir un équipier au deuxième poteau mais le défenseur bosnien Stjepan Loncar est intervenu maladroitement et a rabattu le cuir dans le but du talon.

L'Arménie est 3e de son groupe avec 9 points devant la Bosnie (7 pts). L'Italie (15 pts) est première et affronte la Finlande (2e, 12 pts) dimanche soir.