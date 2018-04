Un but gag victorieux en National League anglaise

Vendredi 30 mars 2018. Dans le sud de l'Angleterre, Woking affronte le leader Macclesfield en National League. Les joueurs locaux pensent tenir le bon bout jusqu'à la 94ème minute, en arrachant un bon point face à un des favoris du championnat. Après deux déviations aériennes, l'attaquant adverse propulse le ballon en direction du but... avant que celui-ci ne soit arrêté par un terrain en piteux état. Les défenseurs locaux s'arrêtent, pensant que la victoire vient de leur échapper. La boue freine pourtant le ballon... mais Danny Whitehead, ayant vu la scène cocasse, poursuit sa course et en profite pour donner à son équipe une victoire importante dans la course au titre.