Trois poteaux d'affilée, une phase digne de Fifa pour Genk… qui ne marque pas

Genk s’est facilement imposé contre Malines 3-1. Pourtant, tout n’a pas été facile pour le club. Alors que l’on joue la 36e minute de jeu, on a assisté à une action digne de Fifa. Car, par trois fois, Genk va trouver le poteau sur une seule et même action. Une phase à voir et revoir.

Heureusement, Genk va finalement s’imposer 3-1 et se reprendre de la meilleure des manières en mettant un terme à une série de quatre matches sans victoire. Genk est pour le moment 8e au classement général. Malines flirte avec la zone rouge en étant 16e.