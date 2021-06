Traoré la flèche, Busquets le futur coach, Alba le clown de service : les joueurs espagnols vus par leurs équipiers

Traoré la flèche, Busquets le futur coach, Alba le clown de service : les joueurs espagnols vus... Le partage frustrant de l'Espagne face à la Suède lors de la première journée de cet Euro 2020 n'a pas entaché la bonne humeur des joueurs de la Roja, très souriants lors d'un tournage vidéo organisé par l'UEFA. Marcos Llorente, Cesar Azpilicueta et Rodri ont ainsi invités à participer à "The most likely to", une capsule vidéo décalée où ils doivent décrire leurs équipiers. Le 'musclor' de l'équipe Adama Traoré a ainsi été désigné comme le joueur le plus rapide sur 100m par ses trois collègues alors qu'Alvaro Morata est le joueur qui met le plus de temps pour se préparer dans le vestiaire. Les qualités de danseur de Pedri ou celles de futur coach de Sergio Busquets sont également mises en évidence dans cette brève vidéo très sympathique.