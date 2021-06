Tour de France : 3 kilomètres de course à peine...et déjà une chute impliquant Mohoric

Tour de France : 4 kilomètres de course à peine....et déjà une chute impliquant Mohoric - Tour... Très nerveux ce début de Tour de France. La preuve, alors que l'édition 2021 de la Grande Boucle n'avait débuté que depuis quelques minutes (4 kilomètres pour être précis), plusieurs coureurs se sont retrouvés à terre. Parmi les victimes, plusieurs coureurs de la formation TotalEnergies et Trek-Segafredo mais aussi Matej Mohoric de la Bahrain-Mehrida. Le tout récent champion de Slovénie a goûté le bitume, déséquilibré par une chute juste devant lui. Heureusement plus de peur que de mal pour les coureurs, qui ont visiblement tous pu repartir. On se rappelle cependant que Mohoric avait déjà lourdement chuté en pleine descente lors de la 9e étape du dernier Giro.