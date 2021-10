Terrain inondé, séquence gag assurée : Ryan Broom inscrit un but hilarant en D3 anglaise

Les joueurs de Plymouth Argyle et Bolton ont été copieusement arrosés par une drache bien british ce mardi soir en League One, la 3e division anglaise. Résultat un terrain gorgé d’eau et à la limite du praticable mais qui nous a offert le genre de séquence dont on raffole.



En toute fin de match, les Wanderers perdent le ballon au milieu du terrain. Danny Mayor de Plymouth sent le bon coup, intercepte et part en contre. Il évite joliment le gardien sorti à sa rencontre. Le but est vide. Il est à l’entrée de la surface. Il va marquer, c’est sûr. Ou pas. Le ballon s’arrête net, bloqué par l’eau. Ryan Hardie, un de ses équipiers, prend le relais… avant d’être contré par un défenseur.



Heureusement pour Plymouth, Ryan Broom a bien suivi le mouvement et hérite à son tour du cuir. Jamais deux sans trois ? Quand même pas. Il évite les risques et canonne au fond des filets.



3-0, score final. La victoire des joueurs de Ryan Lowe était déjà actée. Elle n’aurait pas eu la même saveur sans ce 3e but et la célébration collective à la Widmar qui a suivi.



Après ce succès, The Pilgrims, mènent la League One devant Sunderland.