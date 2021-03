Stephan Lichtsteiner, du stade... au stage en horlogerie

Entre le stade et le stage, il n'y a qu'une seule lettre de différence et pourtant le fossé semble immense entre ce "d" et ce "g" surtout quand on est un ancien joueur de football professionnel. Mais pas pour Stephan Lichtsteiner. A 37 ans, l'ancien international Suisse s'est reconverti tout récemment en stagiaire horloger pour une célèbre marque de montre de luxe basée à Zurich.

Un peu moins d'un an après l'arrêt de sa carrière et une dernière pige à Augsbourg (Allemagne), Lichtsteiner semble avoir trouvé sa reconversion. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l'ancien défenseur de la Juventus, et septuple champion d'Italie avec la "Vieille Dame", s'est trouvé une nouvelle passion dans l'horlogerie de luxe.

C'est un retour aux sources pour "The Swiss Express" qui a débuté sa carrière professionnelle au Grasshopper à... Zurich. Avec un surnom pareil, sa nouvelle vie ne semble pas si déconnectée de son glorieux passé de footballeur. Sur son compte Instagram, l'entreprise suisse de montre haut de gamme s'est d'ailleurs félicitée d'accueillir " son nouveau stagiaire ". Après avoir fait des tacles chirurgicaux tout au long de sa carrière, l'ancien arrière droit continue sur sa lancée et va donc maintenant devoir se former à cet art connu pour sa précision.