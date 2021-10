Souvenirs, souvenirs : Il y a 11 ans, la fusée Gareth Bale martyrisait l’Inter et explosait aux yeux du monde

Il n’a que 32 ans et pourtant on a presque l’impression que les meilleurs moments de sa carrière sont déjà derrière lui. Branché sur courant alternatif, volontairement nonchalant, Gareth Bale n’a plus vraiment la tête au football. Elevant la provocation au rang d’art, il se plaît d’ailleurs à le brailler sur tous les toits, se présentant volontairement stick de golf à la main, comme pour prouver que c’est sur le green qu’il prend dorénavant du plaisir. Et pourtant, malgré ces simagrées devenues presque systématiques, le Gallois reste l’un des meilleurs joueurs de sa génération. La preuve. Replongeons-nous dans cette soirée du 20 octobre 2010, jour où Gareth Bale a explosé aux yeux du grand public.

Inter Milan – Tottenham, 2e journée de la Ligue des Champions 2010. Il est 20h46. On joue depuis une petite minute à peine. D’une merveille de ballon enroulé, Javier Zanetti donne déjà l’avantage aux Nerazzurri. Le stade Giuseppe-Meazza s’enflamme. Les Spurs baissent la tête, K.O debout. Le ton d’une première mi-temps à sens unique est, lui, déjà donné.

Derrière, la furia intériste déferle, sans interruption ou presque, sur les cages du vieillissant Heurelho Gomes. En retard sur une percée de l’éphémère ex-futur espoir Jonathan Biabiany, le portier brésilien fauche le Français en plein vol et est renvoyé aux vestiaires après… 8 minutes. Samuel Eto’o, lui, concrétise le cadeau depuis le point de pénalty. La soirée cauchemar se poursuit pour Tottenham.

Surtout que malgré cet épais matelas d’avance, l’Inter n’est visiblement pas rassasié. Trois petites minutes plus tard, c’est l’inusable Dejan Stankovic qui plante le 3-0 d’une frappe à l’entrée de la surface. En fin de mi-temps, Eto’o, encore lui, se charge de fixer le score à 4-0, comme pour mettre un dernier coup sur la bringuebalante cafetière anglaise juste avant la pause.

Sourire aux lèvres, les Milanais regagnent les vestiaires avec le sentiment du devoir accompli. Ils se dirigent vers une victoire sereine, une démonstration de force face à des Spurs qui n’espèrent plus grand-chose. Du moins c’est ce qu’ils pensent, peut-être trop présomptueux…