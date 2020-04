Sous la pluie, sur son lit : un triathlète français affole la toile avec ses vidéos

Jérémy Leroux est triathlète et blogueur. Hypercréatif, il propose tous les jours des vidéos originales pour prouver que malgré le confinement, il peut continuer à s’entraîner dans ses trois disciplines de prédilection.

L’athlète cannois ne laisse rien au hasard. Il arrive à combiner, quasi à la perfection, natation et course à pied sur son tapis de course.